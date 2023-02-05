В двойном ДТП в Нижнем Тагиле пострадала девочка

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе сегодня около 14 часов автомобиль «Рено Сандеро» столкнулся с попутной легковушкой, после чего врезался в стоящую «Ниву». В аварии пострадала 12-летняя девочка, дочь водителя из «Рено».

За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина, которая получила права четыре года назад. Она рассказала сотрудникам ГИБДД, что решила перестроиться в левую полосу, она посмотрела в зеркало заднего вида, заметила на левой полосе «Ладу Калину», но эта машина была далеко. Водитель перестроилась и врезалась в эту легковушку. А затем ее откинуло на стоящий автомобиль «Нива». Началось расследование, которое установит точные причины ДТП.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными при перестроении, соблюдать скоростной режим. Водителям, в чьих автомобилях находятся дети, необходимо полностью поменять стиль вождения – выбирать пониженную скорость, быть предельно внимательными и не отвлекаться от управления транспортными средствами», – добавили в ГИБДД.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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