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Понедельник, 6 февраля 2023, 10:38 мск

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В уральских колониях запеленговали сотни абонентских номеров

В 2022 году специалисты свердловского ГУФСИН посредством радиомониторинга установили 861 абонентский номер, находящийся на территории колоний.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, было вынесено 119 решений о приостановке услуг сотовой связи по 1572 абонентским номерам, которыми незаконно пользовались заключенные. У них также было изъято 29 телефонов и 39 сим-карт.

Кроме того, за попытки передать осужденным запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны, задержано 34 посетителя и 10 сотрудников колоний, при обыске у них изъято 967 сотовых телефонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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