Синоптики пообещали Уралу теплую и малоснежную неделю

Первые десять дней февраля в Свердловской области будут достаточно теплыми – по ночам ожидается -15…-20 °C, днем -7…-12°. В ближайшие два дня осадков практически не будет, ветер слабый, днем около -5…-10 градусов.

«Надежда на выпадение небольшой порции снега может осуществиться в период 8-9 февраля, когда на Урал переместится атмосферный фронт. Зона осадков скользнет по территории Пермского края, Свердловской и Курганской областей. Температура воздуха повысится: ночью -8…-13°, днем -2…-7°», – прокомментировала начальник Уральского УГМС.

Вместе с тем в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге, ожидается, что он развеется не раньше вечера 7 февраля.

Екатеринбург, Марина Иванова

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