Мужчину, который облил свою жену бензином и поджег, посадили на 11 лет

В Верхней Пышме вынесли приговор мужчине, который пытался сжечь свою жену – женщина получила тяжелые травмы, но смогла спастись.

ЧП случилось 12 сентября 2021 года, супруги начали ссору в офисе на улице Чистовой, мужчина пообещал жене убить ее, она же решила уехать домой, чтобы не продолжать конфликт. Муж вернулся домой ночью, взял канистру с бензином, облил помещение, затем облил и жену, которая лежала на диване. Женщина выбежала в котельную, начала смывать с себя бензин. Тогда ее муж поджег дом, причем он знал, что из котельной выход только один, и он будет в огне. Затем поджигатель ушел.

Женщина смогла спастись, она бросилась сквозь пламя к выходу, но огонь перекинулся на ее одежду. Ей помогли свидетели этого происшествия. Потерпевшая получила тяжелые травмы – ожоги второй-третьей степени площадью 52% в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Мужчину судили по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Верхнепышминский городской суд дал ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также он должен выплатить супруге 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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