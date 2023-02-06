Стали известны планы по расширению Академического

В ближайшие два года Академический прирастет еще 275,5 тысячами квадратных метров. По данным АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК КОРТРОС), переданным застройщиком в систему Дом.рф, общая площадь недвижимости на стадии строительства составляет 159 тысяч квадратных метров в 2023 году и 140 тысяч – в 2024-м. «Только жилья в текущем году будет сдано 146 тысяч квадратных метров или семь блоков домов», – сообщили в пресс-службе застройщика.

Всего за 2023-2024 годы основной девелопер Академического района планирует построить 275,5 тысячи квадратных метров жилья, а с учетом нежилых помещений и паркингов объем полученных разрешений на строительство достигает 299 тысяч квадратных метров. Это второй показатель среди всех застройщиков региона.

По итогам же 2022-го ГК КОРТРОС заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области, введя в эксплуатацию 169,9 тысячи квадратных метров жилья.

При этом застройщик «РСГ-Академическое» признан одним из трех самых пунктуальных в отрасли – дома в ЖК «Близкий» и ЖК Eleven были сданы с опережением графика на 150 и 97 дней соответственно.

Также в восьмом районе введены два новых образовательных учреждения – центр-школа № 31 и школа № 123. Кроме того, построена и сдана улица Академика Ландау (от Рябинина до Вавилова) – в рамках проекта развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, в этом году планируется закончить строительство трамвайной ветки в Академический, что существенно увеличит транспортную доступность района.

Екатеринбург, Елена Сычева

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