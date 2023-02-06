В Екатеринбурге на четверть вырос спрос на барменов

В январе 2023 года в Екатеринбурге спрос на барменов вырос на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная зарплата барменов в Екатеринбурге – 40 тысяч рублей при условии полной занятости. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».

Сегодня на платформе опубликовано более 2000 объявлений с вакансиями, как от крупных ресторанов, так и от небольших заведений в формате «у дома». По мнению специалистов, потребность в барменах возросла в связи с оживлением индустрии общественного питания после длительного периода коронавирусных ограничений. Кроме того, появляется все больше заведений новых форматов, интересных локальных гастрономических проектов, туристических мест.

Интерес соискателей к профессии бармена в Екатеринбурге тоже вырос – на 125% по сравнению с прошлым годом. Особенно часто такой работой интересуются студенты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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