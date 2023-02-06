На Белоярском водохранилище найдено тело рыбака в палатке

Следователи в Заречном устанавливают обстоятельства гибели рыбака на Белоярском водохранилище. Тело 32-летнего мужчины было обнаружено утром 5 февраля в палатке, установленной на льду.
Известно, что погибший рыбачил на водоеме со своим знакомым. По факту случившегося следственный комитет по городу Заречный начал процессуальную проверку.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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