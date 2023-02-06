Аналитики: на февраль в Екатеринбурге приходится меньше трех солнечных дней

Специалисты «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет. Выяснилось, что февраль в Екатеринбурге обычно довольно хмурый: за весь месяц – в среднем меньше трех солнечных дней. А средняя температура составляет -10,5 °C.

Аналитики изучили погоду в феврале в 16 городах-миллионниках. В температурном рейтинге Екатеринбург занимает пятое место: средняя температура здесь составляет -10,5°. Самым морозным февраль оказался в Красноярске (-14,6°), самым теплым – в Краснодаре (+3,4°). Наши соседи – Челябинск и Пермь – находятся в списке рядом с температурой -11,5° и -9,7° соответственно.

Что касается солнечных дней, обычно февраль в Екатеринбурге довольно пасмурный: в среднем за последние десять лет за весь месяц было менее трех солнечных дней – 2,8. По этому показателю Екатеринбург делит девятое место с Нижним Новгородом. Самым солнечным в феврале внезапно оказался Челябинск (5,5 дней), самым хмурым – Санкт-Петербург (1,4).

Добавим, что в этом году последний месяц зимы в Екатеринбурге не соответствует среднемноголетним данным. Солнце радует уральцев с первых дней февраля, на улице днем довольно тепло.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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