На Урале под угрозой закрытия уникальный спортпроект для молодежи

В Первоуральске рискует закрыться один из самых успешных спортивных проектов региона, который направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни у подростков и взрослых. Речь об проекте «Город Чемпионов», который был создан восемь лет назад, и ежегодно проводил сотни мероприятий с участием горожан: эстафеты, старты, гонки, соревнования по ГТО, тренировки с чемпионами, занятия по скандинавской ходьбе для пенсионеров и активности для особенных детей, а также спортивные фестивали и чемпионаты. Но теперь проект остался без финансирования, и проводить мероприятия не сможет, заявили его представители.

«Каждый день мне звонят школы, детские сады, спортивные секции, просят помощи. Мы понимаем свою важность и нужность людям. Там, где есть возможность, – помогаем, там, где слишком большие финансовые затраты, к сожалению, отказываем. Именно в таком формате будем и дальше действовать», – рассказывает руководитель организации Антон Баталов. По его словам, проект будет заявляться на субсидию минспорта Свердловской области, но даже если это сработает, едва ли это покроет потребность «Города чемпионов» в финансах, с учётом того, сколько мероприятий было запланировано на 2023 год – а их не меньше 60.

Один из основателей проекта Дмитрий Андреевский подтвердил «Новому Дню», что информация соответствует действительности. Первоуральский новотрубный завод, который ранее выступал спонсором проекта, в этом году отказал в финансовой поддержке. При этом, как говорят в организации, причины разрыва отношений неизвестны. Местные СМИ при этом туманно ссылаются на результаты выборов в Первоуральскую городскую думу как на причину отказа в финансировании.

Интересно, что проект неоднакратно называли социально значимым чиновники высокого уровня. «Это социально значимый проект очень масштабный», – говорил на праздновании пятилетия глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Депутат заксобрания Алексей Дронов, которого связывают с ПНТЗ, также говорил, что на активистов «равняется вся молодежь», а глава города Игорь Кабец желал «не сбавлять темпа, продолжая и дальше создавать новые интересные проекты, и чтобы количество активистов только росло». Напомним, в России реализуется национальный проект «Спорт – норма жизни», цель которого – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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