Суд отказал в смягчении наказания осужденному на 21 год бандиту

Синарский районный суд Каменска-Уральского отказал в выходе на свободу свердловчанину, который был приговорен к 21 году в колонии строгого режима за ряд тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, осужденный Олег Мельников входил в банду Андрея и Максима Тихоновых, занимавшейся преступной деятельностью в Ревде. В 2010 году ему признали виновным в бандитизме, умышленном убийстве, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы, грабеже.

По состоянию на 6 февраля 2023 года Мельникову оставалось сидеть в колонии 1 год 11 месяцев 2 дня. Его адвокат заявил ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Прокурор высказался против, в частности, из-за того, что осужденный не возместил взысканный судом ущерб потерпевшему в размере 2 млн рублей. За период пребывания в колонии Мельников выплатил только около 25 тыс. рублей. Администрация колонии также представила в суд мнение о нецелесообразности замены пребывания в колонии более мягким видом наказания. Суд с мнением прокурора согласился, приняв решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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