Под суд пойдет банда, похитившая из банкоматов в магазинах 10 миллионов рублей

В суд передано дело в отношении троих мужчин, которые в течение полутора лет грабили банкоматы в магазинах по всей Свердловской области. Обвиняемые похитили почти 10 миллионов рублей и еще 10 миллионов украсть пытались, но не смогли.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утверждено в отношении трех местных жителей 28, 49 и 50 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются по целому ряду статей УК РФ: кража, покушение на кражу, неправомерное завладение автомобильными номерами, незаконное изготовление взрывного устройства и другим.

Банда из четырех мужчин на территории Свердловской области появилась в октябре 2020 года, и уже с ноября сообщники по ночам выезжали в магазины разных торговых сетей, где с помощью самодельных устройств повреждали банкоматы и похищали кассеты с деньгами. Действовала банда до марта 2022 года. Для маскировки злоумышленники использовали похищенные регистрационные автомобильные знаки.

«В результате преступных действий участников организованной группы потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 9,8 млн рублей. Кроме того, злоумышленники пытались похитить средства на сумму свыше 10,2 млн рублей, однако не смогли до конца довести свои незаконные действия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу. В связи с заключением четвертым обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Это уголовное дело также направлено в суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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