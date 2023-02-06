Екатеринбуржцы назвали визитной карточкой города Дом Севастьянова

Большинство жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе «Что вы считаете визитной карточкой города», выбрали Дом Севастьянова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за этот памятник архитектуры отдали голос 37% респондентов. Вторым по популярности вариантом ответа оказалась набережная Городского пруда (19%), а третьим – здание администрации Екатеринбурга (13%).

По 6% респондентов отметили в качестве символа уральской столицы Водонапорную башню и городской зоопарк. Храму на Крови, памятнику Татищеву и де Геннину, а также ТЦ «Высоцкий» отдали предпочтение по 4% участников опроса. За усадьбу Расторгуевых-Харитоновых (Дворец пионеров) и памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса были отданы по 2% голосов. Замыкает рейтинг стела Европа – Азия, набравшая всего 1%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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