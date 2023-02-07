На «Лыжню России» в Екатеринбурге выйдут 8 тысяч человек

В ближайшую субботу, 11 февраля, состоится «Лыжня России». В Екатеринбурге в этом году будет организовано 9 площадок:

– Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);

– ДЮСШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а);

– лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63);

– спортивная школа «Виктория» (улица, Отдыха, 111);

– ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

– лыжная база в ЦПКиО имени В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230);

– спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);

– ДЮСШ № 19 «Детский стадион» (улица Бакинских Комиссаров, 13);

– ДЮСШ «Родонит» (улица Прониной, 35).

Как рассказали в пресс-службе администрации города, ожидается, что участие примут около 8 тысяч человек. По информации «Нового Дня», уже заканчивается подготовка детей к этому спортивному мероприятию – родителей через школьные чаты просят в ближайшее время сообщить, кто готов поучаствовать. Организованных детей будет сопровождать инструктор по физкультуре. Но принять участие могут все желающие, причем заранее регистрироваться не нужно, это можно будет сделать на месте старта.

Екатеринбург, Марина Иванова

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