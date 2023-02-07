В Свердловской области школьный автобус попал в ДТП

В Туринском районе школьный автобус, в котором было 18 детей, попал в аварию. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, в ДТП попал автобус, который вез детей из села Шухруповское, где находится школа, в деревню Кокузово. Водитель не справился с управлением, и «ПАЗ» съехал в кювет. В момент аварии в салоне было 18 учащихся первых-девятых классов.

«По имеющейся на данный момент информации, которая будет уточняться, пострадавших нет, в медицинское учреждение учащиеся не обращались, несовершеннолетние доставлены по месту жительства», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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