Начался отбор художников для участия в фестивале стрит-арта

Оргкомитет фестиваля стрит-арта Stenograffia объявил о начале отбора художников, которые украсят Екатеринбург своими работами летом этого года.

На станице фестиваля «ВКонтакте» объясняют, что нужно сделать, чтобы принять в нем участие:

1. Создать портфолио со своими работами.

2. Опубликовать пост о подаче заявки на фестиваль в любой соцсети.

3. Заполнить анкету по ссылке.

4. Прикрепить внутри анкеты файл с портфолио и ссылку на пост об участии.

«Stenograffia открыта к коллаборациям с проектами в любой области: кино, образование, технологии и не только. Где бы вы ни находились – мы будем рады воплотить ваши идеи в лучшем виде. В этом году у нас даже есть площадка для заочного участия. Если нет возможности приехать, команда фестиваля станет «руками» художника», – отмечают организаторы.

Прием заявок продлится до 27 февраля, результаты отбора станут известны 6 марта.

В этом году фестиваль Stenograffia пройдет в 14-й раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»