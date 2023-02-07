Хоккеисты пожаловались на Водоканал – их оставили без воды

Из-за аварии на водоводе Водоканала на улице Шейнкмана в Екатеринбурге чуть не сорвался хоккейный матч. После утечки воду перекрыли, и в зону отключения попал КРК «Уралец», домашняя арена для ХК «Автомобилист» и молодежной команды «Авто». В день отключения спортсмены принимали соперника из Красноярска. «Воды хватило только на заливку льда, а вот точки общепита, а также туалеты и душевые – не работали. Не было воды. Думаю, каждый представляет, как нужен спортсменам после матча душ», – сказал собеседник агентства из «Уральца».

Отметим, что это отключение не единственное за последние дни. Из-за аварии на том же водоводе подачу ресурса отключали также в воскресенье, 5 февраля. В пресс-службе Водоканала объяснили, что прорыв произошел на водоводе 500 мм, однако все повреждения устранены.

Также Водоканал начал раскопки вчера на улице Шейнкмана, но уже ближе к перекрестку с Куйбышева. Там работы проводились, по данным ресурсоснабжающей организации, без отключения потребителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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