Участок улицы Чапаева в Екатеринбурге закроют на два месяца

С 20 марта по 19 мая 2023 года рабочие строительной компании «Капитал» закроют движение транспорта по улице Чапаева в районе дома № 80/1.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением ремонта участка магистрали тепловой сети. По завершению работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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