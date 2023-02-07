Пенсионерка 12 дней сидела на воде и гречке, потому что в аптеках не было нужного инсулина

В Артемовском для пенсионерки искали инсулин «Апидра» у местных жителей, так как на полках аптек его нет. С такой ситуацией столкнулась 67-летняя Татьяна Борисовна. Она использует два инсулина. Один длительного действия, который нужен перед сном, а другой – «Апидра» – ставится в течение дня.

Дочь пенсионерки Юлия рассказала «Новому Дню», что 25 января им выдали только инсулин, который используется на ночь, а «Апидры» нет до сих пор. Чтобы не впасть в кому, пенсионерка 12 суток придерживалась строгой диеты: только вода, гречка и лимоны, сообщили «Егоршинские вести».

Об этом издание рассказало в минувшую пятницу. Тогда другая местная жительница поделилась инсулином из личных запасов – этого хватит еще на несколько дней. Дочь Татьяны Борисовны пожаловалась о проблеме в региональный минздрав и прокуратуру.

Сейчас Татьяна Борисовна ждет звонка из муниципальной аптеки, где ей пообещали нужный препарат. РИА «Новый День» направил запрос в минздрав Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Артемовский, Владислав Тринько

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