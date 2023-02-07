«Крупной компании найти офис почти невозможно»: эксперты фиксируют дефицит площадей и рост цен в бизнес-центрах

На рынке качественных офисов в Екатеринбурге сохраняется дефицит, поскольку в последние годы новые бизнес-центры почти не строились, констатируют эксперты. Цена аренды помещений класса А за прошлый год выросла на 21%, свободными сегодня остаются всего 1,5% площадей. И ситуация в ближайшее время вряд ли изменится.

По данным аналитического центра Уральской палаты недвижимости, на конец 2022 года общий фонд офисов под аренду в Екатеринбурге составлял 3,1 миллиона квадратных метров. Но из них – менее миллиона в современных офисных центрах: классов А (92 тысячи квадратных метров), В+ (141 тысяча квадратных метров) и В (786 тысяч квадратных метров). И на сегодняшний день качественные площади заняты почти полностью: пустует от 1,5 до 5% помещений. Хотя в феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция, существовали опасения, что часть бизнеса съедет, – они не подтвердились. Существенного оттока арендаторов не произошло, говорят эксперты, но часть компаний малого бизнеса остаются в зоне риска.

«На сегодняшний день на рынке офисов сохраняется дефицит предложения. Для крупной компании найти офис в объектах классов А, В+, В практически невозможно. Уровень вакантных площадей в качественном сегменте – не более 5%. В первую очередь это связано с низкими объемами строительства бизнес-центров на протяжении последних лет, – прокомментировал специалист по коммерческой недвижимости аналитического центра УПН Константин Октаев. – В 2022 году активизировалось строительство нескольких объектов, в основном небольшой площади. Например, начато строительство бизнес-центра на углу Толмачева и Первомайской (около 3 тыс. кв. м). Из более крупных проектов – начато строительство двух объектов в рамках проекта «Екатеринбург-Сити». Также пополнил рынок бывший апартаментный комплекс «Главный проспект» на проспекте Ленина, 8. Он был переформатирован в бизнес-центр класса В+ (около 6500 кв. м). Всего на стадии активного строительства около 90 тысяч квадратных метров офисных площадей в бизнес-центрах, но этого предложения недостаточно, чтобы обеспечить развитие рынка. Потому что большой массив распроданных в нарезку офисных площадей класса В постройки до 2015 года уверенно теряет в качестве».

На фоне этого цены на аренду качественных офисов в 2022 году существенно выросли. В сегменте класса А квадратный метр подорожал на 21% – до 2040 рублей в месяц, в сегменте В+ – на 6% до 1100 рублей. В дальнейшем рост цен прогнозируется в рамках инфляционных показателей.

В 2023 году строительства крупных бизнес-центров тоже не планируется. Девелоперы будут предлагать либо объекты небольшой площади, либо объекты многофункциональной застройки. Некоторые крупные компании будут сами строить себе здания. А небольшие будут искать помещения, расположенные в жилых комплексах, хотя таких крайне мало, особенно – в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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