Корь, столбняк, гепатит: какие прививки нужно обновлять взрослым

В нескольких регионах России зафиксированы вспышки кори, болеют в любом возрасте, и самый надежный вариант избежать инфицирования – это прививка. Дети, если у них нет медотвода и этому не препятствуют родители, обычно вакцинируются. Но и взрослым можно и нужно прививаться от кори, если нет антител. А еще взрослым стоит ревакцинироваться от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита и других болезней, про которые обычно забывают с окончанием школы.

«Новый День» с помощью специалистов Роспотребнадзора по Свердловской области разобрался, когда и от чего необходимо прививаться взрослым.

Прививки всем по нацкалендарю: когда и что ставить

Приведем несколько цифр, чтобы напомнить, зачем вообще нужны прививки. В допрививочный период ежегодно в Свердловской области в год регистрировалось до 80 тысяч случаев кори, 20 тысяч случаев краснухи, 8 тысяч случаев дифтерии, более 7 тысяч случаев гепатита А и более 4 тысяч случаев гепатита В.

Сейчас в России – очередная вспышка кори, кстати, в Свердловской области подобное уже было.

По информации ВОЗ, в мире сохраняется неблагополучие по заболеваемости дифтерией – в Европе зарегистрировано более 300 таких случаев, максимум – в Германии (116), Великобритании (62), Австрии (61). Коклюш ранее был среди главных причин детской смертности, а теперь родители отказываются от этой вакцины, что снижает уровень коллективного иммунитета.

Столбняк перестал вызывать панику – люди, видимо, забыли, что это смертельно опасное заболевание, от которого умирают долго и крайне мучительно, а подхватить инфекцию можно, упав с велосипеда. Чтобы быть уверенным в своей защищенности от опасных инфекций, стоит отыскать свой прививочный сертификат и проверить, все ли прививки там есть и не подошел ли срок их сделать снова.

Правила вакцинации взрослых утверждены в нацкалендаре. Вот что там говорится.

Каждые 10 лет необходимо ревакцинироваться от дифтерии и столбняка.

Женщины до 25 лет должны вакцинироваться от краснухи, если ранее не были привиты и не болели. Если информации о вакцинации нет – то прививку надо ставить.

Все взрослые до 35 лет вакцинируются от кори, если они не болели, не прошли полный курс вакцинации или потеряли прививочный сертификат и о вакцинации ничего не помнят. Взрослые от 36 до 55 лет вакцинируются от кори, если относятся к группам риска: это медработники, сотрудники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики, те, кто работает на границе.

От коклюша взрослые также вакцинируются каждые 10 лет. В приоритете – представители выше перечисленных профессий, а еще лица с хронической бронхолегочной патологией, с иммунодефицитными состояниями, военнослужащие, взрослые в семьях, где есть новорожденные и непривитые дети до 1 года и беременные женщины. Прививка от коклюша не входит в нацкалендарь России, но включена в календарь прививок Свердловской области.

От гриппа вакцинируются взрослые, относящиеся к группе риска. Помимо указанных выше представителей разных сфер это государственные и гражданские служащие, сотрудники МФЦ, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Еще от ряда болезней в Свердловской области вакцинируют по эпидпоказаниям: это пневмококковая инфекция, менингококковая инфекция, вирус гепатита В. В Роспотребнадзоре отмечают, что объемы вакцинации недостаточные.

Прививки и беременность: что, когда и зачем

Прививки – один из этапов разумной подготовки к беременности, потому как многие болезни могут стать фатальными для плода или мамы, а у новорожденных защита – это материнский иммунитет. Поэтому женщина должна удостовериться, что все необходимые прививки у нее есть, а если прививочный сертификат давно потерялся, то надо проверить, есть ли антитела к вирусам кори, краснухи, эпидемического паротита, гепатита А и В, ветряной оспы (серологический метод исследования сыворотки крови на уровень IgG). Если антител на достаточном уровне нет, то стоит вакцинироваться. Инактивированные вакцины можно ставить за месяц до предполагаемого зачатия, «живые» – за три месяца. Но надо помнить, что некоторые препараты ставят с перерывом в несколько месяцев.

До наступления беременности женщина должна вакцинироваться от дифтерии – летальность у непривитых беременных от этой инфекции достигает 50%, в остальных случаях приводит к преждевременным родам или внутриутробной гибели плода.

Прививка от столбняка у женщины должна быть, так как это единственный вариант защитить новорожденного от этого смертельно опасного заболевания.

Привитая от коклюша мать защитит малыша в первые шесть месяцев его жизни. Это заболевание, которым взрослые болеют все чаще, болезнь сопровождается изнуряющим кашлем, у грудничков он может привести к остановке дыхания и смерти.

Если ребенок во время родов подхватит от матери вирус папилломы человека, то у него на слизистой верхних дыхательных путей могут разрастись доброкачественные бородавки, а это в итоге может обернуться остановкой дыхания.

Пневмококк и менингококк чреваты пневмониями, отитами, менингитами. Перенесенная менингококковая инфекция в 20% случаев заканчивается летальным исходом, а еще может вызвать задержку умственного и физического развития, нарушение работы органов зрения и слуха, другие осложнения.

Мужчинам не стоит думать, что вакцинация при планировании беременности – сугубо женское дело. Существует так называемая тактика кокона – она заключается в том, что все окружение вакцинируется от инфекций, против которых новорожденного или грудного ребенка нужно защитить, а его, в силу возраста, привить еще нельзя. Если в семье все будут вакцинированы от гриппа, то маленький ребенок будет защищен, вероятность его заражения будет минимизирована. Таким же способом оберегают от болезней пожилых родственников, людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом, беременных и кормящих матерей.

Грипп у беременных протекает чаще всего тяжело и с осложнениями, повышается риск преждевременных родов, развития врожденных пороков у плода и даже внутриутробной гибели ребенка. Рекомендовано привиться и от коронавируса.

Беременным и кормящим: что стоит поставить, а что запрещено

Беременность не является абсолютным противопоказанием к вакцинации, но существуют ограничения:

• Вакцинация не проводится в первом триместре беременности;

• Вакцинация беременным не проводится «живыми» вакцинами (против кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, против полиомиелита (живая оральная), туберкулеза, брюшного тифа).

Прививку от столбняка, коклюша и дифтерии беременным ставят, если прошло 10 лет с момента последней прививки. Оптимальный срок – 27-30 недель. Если женщина порезалась и есть риск заражения столбняком, вакцина жизненно необходима. От коклюша прививку рекомендуют, чтобы защитить малыша.

Вакцина от гепатита В не противопоказана при беременности, вакцинируются женщины из групп риска. Это в первую очередь те, у кого за последние полгода было более одного полового партнера, тем более если у него гепатит В, ЗППП, или он употребляет инъекционные наркотики.

Инактивированную вакцину против гриппа желательно поставить в августе-октябре, перед началом сезона заболеваемости. Оптимальный срок – второй-третий триместры.

При высоком риске заражения во время беременности возможно применение вакцины против полиомиелита (инактивированным препаратом – ИПВ), гепатита А, пневмококковой, менингококковой вакцин.

Кормящим матерям разрешена вакцинация любыми инактивированными и рекомбинантными вакцинами – против коклюша, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита А и В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной, папилломавирусной инфекций, вирусного клещевого энцефалита, возможна иммунизация инактивированной вакциной против полиомиелита (ИПВ).

Прививка от гриппа рекомендуется не только как средство защиты мамы, но и для того, чтобы иммунитет получил малыш.

Кормящих матерей не прививают живыми вакцинами от краснухи, ветрянки, полиомиелита. Противопоказаны также прививки против желтой лихорадки и других особо опасных инфекций. Но в любом случае, принимать решение о вакцинации или медотводе и беременной, и кормящей, и планирующей беременность женщине стоит вместе с врачом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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