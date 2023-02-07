В Екатеринбурге выявлена вспышка кори

В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлено три случая кори у детей. Все заболевшие проживают в одной семье, первый заболевший ребенок недавно прибыл из Таджикистана. На данный момент один диагноз подтвержден лабораторно, еще два остаются в работе, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что заболевшие дети уже госпитализированы. Контактные члены семьи школьного возраста, не имеющие иммунитета к кори, отстранены от посещения школы. По эпидемическим показаниям по месту жительства и учебы заболевших организована массовая вакцинация от кори.

Эпидемиологи напоминают, что корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Надежной защитой от инфекции является вакцинация, состоящая из 2 прививок в 1 год и 6 лет. Взрослые, не имеющие сведений о прививках и не болевшие корью, также подлежат двукратной вакцинации с интервалом в 6 месяцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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