На помощь уральским манси направят 1,8 млн рублей

На поддержку коренного малочисленного народа манси, представители которого живут в Ивдельском районе Свердловской области, будет направлено 1,8 миллиона рублей.

«Традиционно правительство Свердловской области закупает снегоходы и экипировку к ним. Это самый удобный вид транспорта для передвижения по лесу зимой. Также мы организуем отдых для школьников в одном из санаториев Свердловской области», – цитирует ДИП министра экономики региона Руслана Садыкова.

Из областного бюджета на помощь манси выделят 1,4 миллиона рублей, свыше 170 тысяч рублей поступит из федерального бюджета, порядка 200 тысяч – из бюджета Ивделя.

Сейчас в Свердловской области проживают 137 манси, из них около 60 человек ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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