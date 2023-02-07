Житель Нижнего Тагила получил крупный штраф за реабилитацию нацизма в соцсетях

Свердловский областной суд признал 35-летнего жителя Нижнего Тагила виновным в реабилитации нацизма.

По данным следствия, 26 февраля 2021 года мужчина зашел в паблик в одной из социальных сетей и оставил комментарий, в котором одобрял преступления нацистов и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала в 1946 году. При этом осужденный достоверно знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации.

«В результате умышленных действий злоумышленника нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами», – отмечается в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Областной суд признал тагильчанина виновным по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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