Судебные приставы с помощью свекрови нашли горе-мать, которая не платит алименты (ВИДЕО)

В Верхотурском районе приставы привлекли к уголовной ответственности женщину, которая должна своим четырем детям порядка 200 тысяч рублей. Дети – им от 9 до 17 лет – живут с ее бывшим мужем. Верхотурский районный суд обязал взыскать с женщины 50% всех видов заработка на содержание детей, но мать решение суда не исполняла.

Приставы разыскали горе-мать

Женщину дважды привлекали к административной ответственности за неуплату. Суд даже назначил ей 100 часов обязательных работ.

«Она пояснила, что работать ей некогда, она слишком занята устройством личной жизни. Видимо, это стало причиной и для отказа прибыть на прием к судебному приставу. В связи с чем в отношении должника был оформлен принудительный привод», – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.

За барышней выехали взыскатели. Свекровь сообщила приставам, где находится ее бывшая сноха – она была у своего друга. На гражданку завели уголовное дело за «неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Верхотурье, Владислав Тринько

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