Врач развенчал пять мифов народной медицины

Известный медицинский блогер и терапевт высшей категории Алексей Водовозов в своих лекциях развенчивает популярные мифы о лечении простуды и гриппа в домашних условиях. Подборку методов народной медицины, которые бесполезны и даже вредны, приводит официальный сайт администрации Екатеринбурга.

Дышать над картошкой

Ингаляция – эффективный способ борьбы с некоторыми недугами (бронхит, трахеит). Но такой метод имеет смысл лишь в случае, если больной вдыхает пары лекарственных средств или веществ. Картошка таковых не содержит. Более того, нередко люди вдыхают пар, исходящий от только что сваренного картофеля, поэтому рискуют обжечь носоглотку.

Обтираться спиртом и уксусом

Обтирание спиртом и уксусом в качестве способа сбросить температуру эффективно лишь потому, что основано на простом физическом процессе – испарении. Жидкость, будучи нанесенной на тело, переходит в газообразное состояние, забирая при этом тепло. Однако спирт и уксус – это крайне агрессивные вещества, способные повредить кожу и оставить химический ожог. По этой причине рекомендуется обтираться обычной водой.

Ставить банки

Существует миф, что этот способ стимулирует циркуляцию крови в организме и тем самым его лечит. Однако в действительности это не так: никакого положительного эффекта на выздоровление банки не оказывают. Зато они травмируют кожу и вызывают кровоизлияние в тканях, что уродует тело больного и доставляет ему дискомфорт.

Греть ноги и ставить горчичники

Держать ноги в тепле действительно полезно как больному, так и здоровому человеку, однако это не является способом лечения. При этом оба метода народного врачевания могут иметь негативные последствия. Горчичный порошок содержит большое количество аллилизотиоцианата – вещества, способного оставить на поверхности кожи химический ожог. В свою очередь распаренные ноги очень быстро отдают тепло, из-за чего больной может их переохладить. Вместо того, чтобы делать горчичники или греть ноги, следует просто надеть теплые носки.

Есть или носить с собой чеснок и редьку

Несмотря на резкий запах, оба продукта питания не отпугивают и не убивают вирусы или микроорганизмы. Также чеснок и редька не ускоряют процесс выздоровления больного. Вместо обоих мало приятных в сыром виде овощей при заражении лучше есть мед, обладающий противокашлевым свойством. Употреблять его следует на ночь – от половины до двух чайных ложек в зависимости от возраста. Однако важно помнить, что мед строго противопоказан детям до 12 месяцев, поскольку у них может развиться так называемый ботулизм новорожденных.

В случае заболевания Алексей Водовозов рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, так как только специалист может корректно поставить диагноз, назначить нужные препараты и определить методы борьбы с болезнью.

Администрация Екатеринбурга, в свою очередь, призывает жителей ставить прививки. Записаться на вакцинацию можно, позвонив по единому номеру 122, обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или через портал госуслуг.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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