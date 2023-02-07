Мать, избившую до смерти своего ребенка, приговорили к 6 годам колонии

В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, которая до смерти избила своего годовалого сына. Женщина получила 6 лет колонии общего режима.

Трагедия случилась в марте 2022 года в одном из домов по улице Колхозников. По данным следствия, мать в алкогольном опьянении «из личной неприязни» несколько раз ударила малыша, в том числе по голове. Через непродолжительное время ребенок скончался от полученных травм. По данным пресс-службе ГУ МВД региона, первоначально женщина не признавала свою вину. Она говорила, что сама вызвала скорую помощь и не имеет никакого отношения к избиению сына. В отношении подозреваемой применялся полиграф.

В полиции установили, что женщина работала швеей на индивидуального предпринимателя. Она находилась в декретном отпуске, жила отдельно от супруга и воспитывала сына одна.

В СК уточнили, что во время расследования проводились судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая и ситуационная судебные экспертизы. В суде 38-летняя женщина была признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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