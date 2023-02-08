На Урале резко потеплеет после -22 градусов

В Екатеринбурге минувшей ночью температура воздуха опустилась до отметки в -22 градуса. При этом предыдущие дни были не по-февральски теплыми – столбики термометров держались на отметке -4…-5 °C.

Впрочем, в ближайшие часы воздух начнет прогреваться, днем будет около -9…-11°, а уже завтра снова потеплеет – будет -4…-5 °C в светлое время суток, в ночные часы до -8…-10°. Ожидается, что с пятницы установится облачная погода, возможны небольшие осадки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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