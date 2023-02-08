На трассе Пермь – Екатеринбург отремонтируют 14 мостов

Уралуправтодор запланировал масштабные работы на трассе Р-242 (Пермь – Екатеринбург), будут отремонтированы 8 путепроводов и 6 мостов, грузоподъемность их повысится, а проезжую часть расширят до 4 полос.

Работы пройдут на отрезке длиной более 100 километров (с 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го км возле Первоуральска). Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

На мостах через Бисерть и Пут уже начинается строительство опор, на мостах через Ут и Тюш строят временные объезды с временными мостами. В марте дорожники приступят к разбору конструкций искусственных сооружений, схемы проезда изменятся, будет организовано реверсивное движение. Подробную схему и даты Уралуправтодор сообщит позже.

Трасса Р-242 – часть скоростного маршрута Казань – Екатеринбург, этот проект должны завершить в 2024 году.

Екатеринбург, Марина Иванова

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