В 2022 году санврачи забраковали 11,6 тонн фруктов и овощей

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора за 2022 год проверили 86 тонн фруктов и овощей. Из них 11,6 тонны (13,5%) было забраковано и изъято из оборота, сообщает пресс-служба ведомства.

Процент торговых точек, которые торгуют овощами и фруктами с нарушениями санитарных правил, оказался выше. Из 467 объектов, проинспектированных Роспотребнадзором, нарушения выявлены у 138. На продавцов наложено 374 штрафа на общую сумму 1,6 млн руб.

Самые частые нарушения – это грязь, несоблюдение сроков хранения продукции, отсутствие сопроводительных документов на товар, предоставление недостоверной и неполной информации о происхождении овощей и фруктов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что покупать овощи и фрукты следует в местах санкционированной торговли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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