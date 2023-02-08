Конфеты, сигареты, носилки и майонез. Что просят прислать бойцы СВО

Поисковый отряд «Прорыв» из Екатеринбурга, который с прошлого года также занимается поддержкой мобилизованных уральцев, опубликовал список необходимого, составленный по запросам бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Отправку планируют на конец февраля.

Так, танкистам требуются комплекты для спутникового интернета, бензо- или дизель-генератор, бензопилы и расходники к ним, газовые баллоны. Разведчикам нужны теплопушки, тепловизоры, рации и цифровые радиостанции. Артиллеристы попросили прислать запчасти и покрышки для КамАЗов, сварочное оборудование, гидравлические домкраты. Практически все подразделения просят прислать дополнительные носилки, а также сигареты, сладкое к чаю, а артиллеристы отдельно попросили майонез – причем принципиально от ЕЖК.

Медчастям нужны противовирусные, обеззараживающие и обезболивающие средства, перевязочный материал, а также БАДы и витамины для поддержки бойцов.

Полный список опубликован в сообществе «Прорыва» в ВК. Там также напомнили, что собирают не только вещи, но и деньги – в том числе на доставку груза до места проведения СВО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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