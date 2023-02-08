Соцфонд назвал размеры пособий в этом году

С 1 февраля в России проиндексировали некоторые пособия – их увеличили на 11,9%, это уровень инфляции, определенный Росстатом. Соцфонд России обнародовал суммы пособий, которые получат жители Свердловской области.

Напомним, с этого года социальный фонд займется всеми выплатами, которые раньше проходили через Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, включая маткапитал, выплаты на детей, выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и другие.

Екатеринбург, Марина Иванова

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