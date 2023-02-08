Министр международных связей назвал 2022 год в Свердловской области успешным

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил, что в ближайшее время в уральской столице могут быть учреждены посты почетных консулов еще нескольких государств. Однако речи об открытии новых иностранных посольств в городе пока не идет.

«Да, действительно в прошлом году из Екатеринбурга ушли несколько консульств – это генконсульство Чехии, Болгарии, Украины. Де-юре в городе продолжает работать консульство США, но де-факто там сотрудников нет, двери закрыты. Вместе с тем на территории деятельности представительства МИД в Екатеринбурге (в зону ответственности ведомства входят весь УрФО и Пермский край) продолжают работать 17 консульских учреждений и 17 почетных консулов. Так что есть с кем работать и с кем выстраивать взаимоотношения», – сообщил Харлов на пресс-конференции в ТАСС.

Региональный министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин добавил, что Свердловская область занимает третье место в России по числу консульских учреждений и не собирается снижать планку.

«Прошлый год, несмотря на непростые геополитические условия, оказался очень успешным для Свердловской области. Мы провели мероприятие, посвященное 30-летию установлению дипломатических связей со странами СНГ. В нем приняли участие много стран – Армения, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. Были концерты, выступали коллективы из этих стран. Мероприятия прошли грандиозно и шикарно. Остались довольны абсолютно все и просили нас как можно больше проводить таких мероприятий, чтобы была сплоченность соседних государств, дружественных нам», – заявил Ярин.

По словам министра, в ближайшее время свердловская делегация планирует совершить бизнес-миссию в Узбекистан и очень рассчитывает на открытие Китая для деловых поездок. Также в министерстве нацелены на плотное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном и азиатскими партнерами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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