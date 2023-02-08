Ученые УрО РАН пригласили школьников в гости: как прошел День российской науки в Академическом (ФОТО)

Сегодня, в День российской науки, в Академическом прошел митинг с участием ученых. Представители УрО РАН пригласили всех школьников в институты, чтобы дети своими глазами увидели, как устроены лаборатории и как делаются настоящие открытия. Кроме того, в школах провели лекции и презентацию серии книг, посвященных 300-летию Российской академии наук.

День российской науки отмечают в Академическом неслучайно, ведь район в последние годы развивается по концепции Наукограда: здесь с детских садов и школ планируют растить будущие кадры для уральских исследовательских институтов. Поэтому сегодня утром у скульптуры атома в пятом квартале прошел митинг с участием школьников Академического и ученых из УрО РАН (на территории района расположены несколько институтов отделения).

«Российская наука родилась не по указу Петра, а гораздо раньше, ведь пытливый человеческий ум всегда искал и изучал природу вокруг, чтобы улучшить свою жизнь, решить разные вопросы. Мысль человеческая движет всем, в том числе наукой. Не зря мы с нашим научным сообществом – а научное сообщество в Академическом большое – разработали целую концепцию создания в района Наукограда. И самая главная наша надежда – это вы, дети. Только вам эту идею воплощать в жизнь – создание действительно Академического района, чтобы слово «академический» себя оправдало и здесь появился мощный, сильный Наукоград», – отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

С символической для района датой собравшихся поздравили представители научно-исследовательских институтов УрО РАН, а также представители администрации района, гендиректор УК «Академический» Андрей Сизов.

«Когда называют цифру – девять институтов УрО РАН – хочется спросить у жителей Академического: а в каких вы бывали? Наверняка не каждый даже сможет назвать их все. Но мы рады всем детям, всем гостям, которые к нам приходят. Даже если кто-то из вас, проходя мимо любого института, захочет просто зайти – без класса, без родителей – можно просто постучаться и сказать: «Здравствуйте, я хочу быть ученым». Поверьте, вас встретят, вам все покажут и вам будут очень рады, – обратился к детям заместитель директора Института электрофизики УрО РАН Евгений Шунайлов. – Ученые – не странные бородатые дядьки в очках. Они выросли из таких же школьников, как вы».

Представители АО СЗ «РСГ-Академическое» на мероприятии напомнили, что история района началась с основания фундаментальных институтов, строительства нового жилья и первых школ. И дальше девелопер тоже планирует строить все – от детских садов и школ до колледжей, техникумов, вузов и создавать инновационные рабочие места. В планах – строительство корпусов Уральского медуниверситета, учреждений профобразования, институтов повышения квалификации, а также создание рабочих мест для представителей высокотехнологичных профессий. К примеру, на базе района формируются уникальные медицинский и IT-кластер с научно-производственным комплексом, проектируется Академия творчества для дополнительного образования детей и взрослых.

Отдельные мероприятия в честь Дня российской науки прошли в школах Академического, в каждой из которых свой научный уклон. Например, в школе № 123 с углубленным изучением химии, биологии и инженерных дисциплин сегодня лекции читали ученые из УрО РАН. А еще прошла презентация серии книг, посвященных 300-летию Российской академии наук, – «Национальное достояние России – выдающиеся ученые Урала».

Напомним, День российской науки празднуется ежегодно 8 февраля. Он был учрежден указом президента РФ в 1999 году. История праздника начинается еще со времен Петра I: по его велению в 1724 году именно 8 февраля был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. На протяжении многих лет академия меняла свое название, однако цель ее оставалась неизменной, а именно – развитие науки.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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