Уральские ученые научились извлекать драгоценные металлы из отвалов

Уральские ученые изобрели новую технологию переработки сырья. Она поможет избавиться от накопленных отвалов и извлечь из них цветные и драгоценные металлы. С одной стороны, технология позволяет более чем на 95% извлекать ценные металлы, а с другой – утилизировать миллионы тонн отработанной руды, содержащей вредные вещества, например мышьяк. Технология уже проходит апробацию на металлургическом предприятии в Казахстане и показала первые рентабельные результаты, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Фото УрФУ

«Мы создали технологию атмосферного выщелачивания полиметаллического упорного сырья. Это нетрадиционное, очень сложное сырье, из которого на сегодня, к примеру, в России, не извлекают цветные и благородные металлы. По действующим российским технологиям такое сырье практически не перерабатывается, так как оно низкокачественное, и в итоге это нерентабельно. Наша технология позволяет вовлекать в переработку такое сырье, перерабатывать его и извлекать цветные и благородные металлы», – рассказал руководитель лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья, цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников.

Ученый добавил, что отходов металлургических производств на Урале, в России и в целом в мире накоплено много. Только на предприятиях Уральского региона за десятилетия эксплуатации месторождений таких отходов собрано десятки миллионов тонн.

«Мы вовлекаем эти материалы в переработку, извлекаем ценные металлы, перерабатываем токсические компоненты, переводим их в безопасные труднорастворимые соединения, которые потом можно хранить на специальных полигонах. Но такие отходы будут уже малоопасные, и их объем сильно уменьшится. По сути, мы извлекаем не менее 90% металлов и утилизируем 95% вредных компонентов», – отметил Денис Рогожников.

Первые опытно-промышленные испытания в Казахстане показали рентабельность технологии. По словам Рогожникова, казахстанские соседи пока более заинтересованы в переработке сложного сырья, так как в этой стране сильнее истощены природные ресурсы. В России такой острой проблемы с сырьем пока нет, продолжают добывать относительно богатое качественное сырье, а сложное оставляют на будущее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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