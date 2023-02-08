К праздникам РЖД запустит дополнительные поезда

К Дню защитника отечества Свердловская железная дорога запустит дополнительные поезда в Москву с остановками на станциях Пермь-II, Киров, Нижний Новгород, Владимир и других.

⁃ Поезд № 209/210 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 21 февраля в 04:35 (здесь и далее время местное), прибытие в Москву 22 февраля в 05:22. Обратно из Москвы поезд отправится 22 февраля в 22:50, прибытие в Екатеринбург 24 февраля в 03:26.

⁃ Поезд № 211/212 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 26 февраля в 04:43, прибытие в Москву 27 февраля в 05:52. Обратно из Москвы поезд отправится 27 февраля в 16:50, прибытие в Екатеринбург 28 февраля в 20:43.

Также назначен дополнительный поезд № 221/222 сообщением Тюмень – Оренбург. Отправление из Тюмени 22 февраля в 08:32, прибытие в Оренбург 23 февраля в 13:10. Обратно из Оренбурга поезд отправится 26 февраля в 17:15 и прибудет в Тюмень 27 февраля в 21:05.

Екатеринбург, Марина Иванова

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