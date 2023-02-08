Коммунисты все-таки выйдут на акцию протеста против роста коммунальных тарифов

Свердловские коммунисты все-таки проведут акцию протеста против повышения тарифов ЖКХ. Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, акция состоится 18 февраля с 15 до 17 часов в екатеринбургском парке имени 50-летия ВЛКСМ (пересечение улиц Ясная и Шаумяна). Заявлено, что в ней примут участие не больше 100 человек.

Напомним, изначально коммунисты просили согласовать им митинг 11 февраля на площади Труда, но получили отказ. В ответе из министерства сообщается, что 19 октября 2022 года на основании указа президента РФ Владимира Путина в Свердловской области введен уровень «базовой готовности», в рамках которого в том числе реализуются меры по усилению охраны общественного порядка. Эти меры принимаются региональным оперативным штабом. «Протоколом оперативного штаба от 26.10.2022 № 1 на территории Свердловской области проведение публичных мероприятий ограничено», – сообщает МОБ. Чиновники также подчеркивают, что решения областного оперштаба обязательны для исполнения, а организаторы публичных мероприятий не имеют права проводить их без согласования с областными властями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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