«Маяк» снова проиграл иск к екатеринбурженке, критиковавшей снос ПРОМЭКТа

Корпорация «Маяк» в Пермском арбитражном апелляционном суде снова проиграла иск к екатеринбурженке Елене Литвиновой. Она критиковала в соцсетях снос исторического здания ПРОМЭКТа, публиковала информацию о возможных нарушениях при демонтаже и, как и некоторые другие горожане, требовала прекратить работы. Тем не менее здание было снесено, вместо него «Маяк» стал строить жилой комплекс, а параллельно с тем инициировал судебные процессы против тех, кто критиковал эту деятельность.

В Арбитражном суде Свердловской области доводы главы корпорации «Маяк» Владимира Конькова о том, что посты Литвиновой наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации застройщика были отвергнуты, в удовлетворении иска было отказано. Вторая инстанция также не нашла оснований для взыскания с Литвиновой.

Ранее «Маяк» также судился с изданием «Вечерние ведомости» и активистом Александром Зыковым, и эти иски были удовлетворены.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»