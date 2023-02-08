В Свердловской области ожидается сильный ветер

В Свердловской области в четверг, 9 февраля, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности.

Во время непогоды необходимо закрывать окна и двери, нельзя использовать открытый огонь. Если сильный ветер застал на улице, нужно держаться подальше от строящихся зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Автомобилистам в сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Машину лучше не парковать вблизи деревьев и рекламных щитов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»