Екатеринбурженка обхитрила курьера-мошенника и сдала его в полицию

В Екатеринбурге задержали очередного курьера, который работал на мошенников. Его задачей было забрать деньги у пожилой женщины, которой до этого позвонили лжесиловки и рассказали историю про ее родственницу, якобы попавшую в ДТП.

«Мошенники потребовали крупную сумму за освобождение «задержанной» от уголовной ответственности. Скорее всего, и в этот раз пенсионные накопления жертвы перекочевали бы на счета похитителей, однако все пошло не по плану. Как оказалось, пенсионерка ранее уже попадалась на подобный обман – тогда она отдала мошенникам 2 млн рублей. К тому же во время разговора рядом с ней находилась дочь, которая сразу же поняла, кто звонит. Пока «жертва» продолжала разговор, ее дочь связалась с сотрудниками уголовного розыска и пожаловалась, что маму хотят снова обмануть. Полицейские оперативно прибыли на адрес и далее ситуация развивалась под их контролем. В результате курьер, который должен был перечислить похищенные средства на счета организаторов мошенничества, был задержан при получении денег», – сообщили в пресс-службе полиции.

Выяснилось, что мужчина имеет отношение еще к нескольким аналогичным эпизодам мошенничества, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Курьер арестован, а полицейские ищут других его жертв. Пострадавших просят обращаться по номеру +7(343)294-14-94 или 102 (02), а также побеседовать с родственниками.

Екатеринбург, Елена Сычева

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