Прокуратура обязала минприроды убрать свалку из леса под Нижними Сергами

Свердловскому министерству природных ресурсов придется провести рекультивацию лесного участка, на который много лет свозили мусор.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в зоне санитарной охраны курорта «Нижние Серги» (Нижне-Сергинское месторождение минеральных вод) с 1950 до 2021 действовал полигон бытовых отходов. В 2021 году его закрыли, но меры по рекультивации земель приняты не были.

В государственный реестр объектов размещения отходов и в территориальную схему обращения с отходами на территории Свердловской области свалка не включена, поскольку находится на землях Лесного фонда Российской Федерации.

Прокуратура направила в Нижнесергинский районный суд иск с требованием обязать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработать проект рекультивации свалки, а затем привести участок в порядок. Также прокуратура попросила суд запретить въезд на территорию свалки до начала работ по рекультивации.

Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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