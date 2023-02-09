«С интересом относится к сотрудникам»: в зоопарке появился новый хищник (ФОТО)

В зоопарке Екатеринбурга появился новый обитатель – каракал (степная рысь) по кличке Хьюго.

Как сообщили в зоопарке, Хьюго приехал на Урал еще осенью, но сначала он был на обязательном карантине, а потом довольно долго предпочитал прятаться от людских глаз. Теперь же он освоился, и его можно увидеть на втором этаже павильона «Центральный».

«Хьюго очень любопытный и игривый. В вольере у него есть деревья, незаметное укрытие и огромное колесо, в котором он любит бегать. С большим интересом относится к сотрудникам, любит общаться с теми, к кому привык. Котик чистоплотен, в туалет ходит в специальный лоток. Любимая еда – курица. Кроме этого, он регулярно получает рыбу, говядину на кости, субпродукты и яйца», – рассказывают в зоопарке.

Сейчас Хьюго 5 лет, он еще достаточно молод. В неволе каракалы доживают до 15-20 лет, в дикой природе погибают раньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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