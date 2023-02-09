Уральцы отсудили 400 тысяч за протечку из квартиры, где три года никто не живет

Собственникам квартиры в доме на улице Ленина в Североуральске удалось добиться возмещения ущерба, который они понесли в результате коммунальной аварии этажом выше. Сложность состояла в том, что в квартире сверху никто давно не живет.

История началась в феврале 2022 года, когда квартиру Сергея и Натальи затопило, когда этажом выше прорвало батарею. УК перекрыла отопление и устранила прорыв, а также сообщила пострадавшим жильцам, что в квартире над ними более трех лет никто не живет. Квартира принадлежит муниципалитету, а ответственный квартиросъемщик с 2018 года числится пропавшим без вести. Квартира фактически нежилая, забита мусором от пола до потолка. Туда периодически проникают какие-то люди, выбивая входную дверь, из-за чего возникает угроза возгорания хлама. «УК неоднократно обращалась в адрес администрации города с просьбой принять меры по очистке квартиры и приведению документов в порядок. Но чиновники на сообщения не реагировали», – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате потопа в квартире Сергея и Натальи намокли стены под пластиковыми панелями, потолочная плитка разбухла и частично отпала, в негодность пришли светильники, нарушена электропроводка. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 398 937 рублей. Потерпевшие обратились в Североуральский городской суд, чтобы взыскать ущерб с мэрии. Суд встал на их сторону, но мэрия подала апелляцию.

Представитель городских властей в облсуде заявил, что текущий ремонт батареи в квартире должен был проводить жилец. О том, что он давно пропал, в мэрии не знали.

Облсуд постановил, что субъектом ответственности в данной ситуации все же является собственник жилого помещения – администрация города, и именно она несет бремя содержания принадлежащего ей жилого помещения. При этом суд отметил, что администрация, после возмещения вреда, причиненного действиями нанимателя, не лишена права в дальнейшем обратиться с регрессными требованиями к жильцу. Решение горсуда оставлено без изменения.

Североуральск, Елена Владимирова

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