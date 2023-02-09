Трассу Екатеринбург – Тюмень перекроют

Дорожники перекроют движение на трассе Екатеринбург – Тюмень, чтобы установить два надземных пешеходных перехода. Так, 14 февраля возле н.п. Первунова и Горбуновское (206-й км трассы) проехать будет нельзя с 23:00 до 23:40, а 15 февраля – возле н.п. Бор и Ососкова (195-й км трассы) в Талицком городском округе с 01:00 до 01:40.

«Капитальный ремонт 40-километрового участка автомобильной дороги Р-351 с доведением до четырех полос завершен в прошлом году. Проектом установка надземных пешеходных переходов не была предусмотрена, но их решили установить, деньги выделил Федеральный дорожного фонд по программе расходов на установку элементов обустройства автомобильных дорог», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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