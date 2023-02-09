Работа 32 дня в месяц и смены по 19 часов: ФСИН показала табели заключенных

ГУФИСН по Свердловской области раскрыла, сколько платят осужденным, работающим в исправительном центре при ИК-13 в Верхней Туре. Оказалось, что доходы некоторых более 100 тысяч. Правда, работать им приходится практически без сна и выходных, а некоторые трудятся 32 дня в месяц.

В табеле – сотрудники двух цехов. И, если верить бумагам, невероятное трудолюбие зафиксировано в механическом цехе. Так, один из заключенных проработал в январе 32 дня. Двое работали по 27 и 28 дней, восемь человек – по 26 дней. Минимальное количество рабочих дней у сотрудника из механического цеха – 19 рабочих дней. Один из заключенных, работавших практических без выходных (26 дней) стал рекордсменом по количеству отработанных часов – почти 500 за месяц, по 19 часов в день. Еще несколько человек работали так же, по 18-19 часов в день. Почти из двух десятков человек в этом цехе только пятеро работали в среднем по 8 и менее часов в день.

Совсем иная картина в тарно-строительном цехе. Здесь все работали по 8 часов в день, но тоже с более плотным графиком, чем обычно проходит январь на свободе, – в основном по 25-26 дней.

«Я звонил руководителю. Там шестидневка, некоторые работали в выходные дни. Это реальная ведомость. Да, зарплаты удивительные, там в комментариях (в соцсетях ГУФСИН, – прим. ред.) уже писали, что удивляются, в поселке столько не зарабатывают, а там – зарабатывают. Вы можете поверить, что у человека, который с деревом работает, зарплата 240 тысяч? Я тоже не мог поверить и специально уточнял. Вы когда считаете, что человек 19 часов в сутки работал, вы считаете, что он мог работать в субботу, в воскресенье? И не 8 часов в день, а больше. У нас некоторые люди могут на 4 работах работать и по ночам дежурить еще, топить котельную. Такое бывает. Или вы думаете, я эту ведомость рисовал? Работодатель – завод, а не ГУФСИН, но их руководитель подтвердил: да, так и работают. Как вам еще это доказать? Я не думаю, что на предприятии лишние часы записывают, чтобы больше платить», – прокомментировал начальник-пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Отвечая на вопрос, как в январе осужденный смог проработать 32 дня, Левченко предположил, что это «особенности работы бухгалтерии», и посоветовал за подробностями обратиться на завод.

Добавим, накануне исправительный центр осмотрел начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров. «В процессе посещения руководитель провел беседу с одним из осужденных, содержащихся в учреждении, поинтересовался, устраивают ли их условия содержания в учреждении, условия труда и размеры оплаты труда.

Отметим, что в УФИЦ содержится 90 осужденных. Все они трудятся на машиностроительном предприятии. Зарплата у некоторых составляет 60-100-120 тысяч рублей месяц. Один из осужденных в декабре заработал 240 тысяч рублей.

Все они платят от 5 до 20 процентов от зарплаты в доход государства. Так, только в январе из зарплат осужденных УФИЦ в доход государства было перечислено 522 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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