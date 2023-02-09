«Чебурашка. Начало». Екатеринбурженка купила апельсины и обнаружила в них живность (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга Алена купила килограмм апельсинов, но они оказались с сюрпризом. «Я как в мультфильме Чебурашка. Нашла в апельсинах живность – червей. Мертвых. Хотя, может быть, это как раз личинки Чебурашки. Вот такой вот обеденный триллер», – рассказала «Новому Дню» горожанка.

Отметим, что похожими находками делятся в соцсетях и жители других городов – Бийска, Лангепаса, Южно-Сахалинска, Тольятти. Специалисты Роспотребнадзора ранее объясняли журналистам, что эти насекомые не опасны для человека (хотя есть их или зараженные ими фрукты все же не стоит), а вот для продовольственной безопасности страны несут угрозу – личинки средиземноморских плодовых мух уничтожают и фрукты, которые растут на территории России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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