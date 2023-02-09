В Екатеринбурге изменятся несколько автобусных маршрутов

С 11 февраля в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых автобусов.

Как сообщает ЕМУП «Городской транспорт», автобусы № 1 (Кольцово – станция метро Ботаническая) по направлению к Ботанической начнут останавливаться у отеля «Рамада».

Автобусные маршруты № 05, 012, 019, 46 продлят. Автобусы № 05, 012, 019 будут следовать по улицам: Вильгельма де Геннина – Академика Парина – Рябинина – Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». Вводятся новые остановочные пункты: «Детский сад № 43», «Патрушиха», «ТЦ Лента».

Маршрут № 46 будет следовать по улицам: Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». Вводятся новые остановочные пункты: «Школа № 79», «ТЦ Лента».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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