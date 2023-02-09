Свердловчане стали чаще кататься на лыжах в отдаленных регионах России

Горнолыжные курорты РФ в эти новогодние каникулы посетило на 13% больше туристов, чем годом ранее. Жители стали чаще выбирать для активного отдыха новые направления, включая склоны в отдалённых местах России. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав трафик в период новогодних каникул.

Спрос на новые направления был вызван сокращением авиасообщения с европейскими странами и развитием российских горнолыжных курортов. Любители активного отдыха стали чаще бывать на курортах «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине. По интересу к этим направлениям свердловчане почти в 2 раза обогнали тюменцев и южноуральцев.

При этом самым популярными местами для катаний у жителей Среднего Урала в этом году остаются соседние курорты – «Губаха» в Пермском крае и «Банное» в Башкортостане. Туда отправился почти каждый второй любитель горных пейзажей. В топовые локации также вошли «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Лаура» в Сочи, «Абзаково» и «Мраткино» в Башкортостане, «Нечкино» в Удмуртии и Приэльбрусье.

Сама Свердловская область также оказалась привлекательным местом для зимнего туризма. Чаще всего полюбоваться на заснеженную природу Свердловской области приезжали жители Уфы, Москвы, и Казани – на эти города приходится каждый пятый от общего числа туристов. Активный турпоток также идет из Перми, Челябинска, Сургута, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска и Самары.

Мужчины чаще женщин предпочитают активный отдых: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Чаще всего они общались в соцсетях и мессенджерах и смотрели видео – на эти активности пришлось более 60% от общего трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на горных склонах важна для общения, а также обеспечения безопасности туристам и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. Поэтому в прошлом году МегаФон улучшил покрытие на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах и маршрутах восхождения. В районе Уктуса, Пильной, Лиственной, Волчихи, Ежовой, Долгой, Белой, Теплой в Свердловской области к повышенной нагрузке были подготовлены свыше десятка базовых станций оператора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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