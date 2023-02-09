Министр Михаил Волков рассказал, как санкции повлияли на строительство в Свердловской области

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил, что санкции и ограничения поставок из западных стран не оказали негативного влияния на строительную отрасль в регионе.

«Свердловская область оказалась более в выгодном положении, чем другие регионы, так как на 90% обеспечена собственными строительными материалами. Сложности возникали по отдельным видам западного производства, которые применялись для создания суперкомфортных и эстетических пространств. Но после применения санкций мы разработали ряд мер, которые позволили отказаться от этих материалов. Мы нашли достойную замену. Западным компаниям с горечью пришлось уступить рынок здесь, так что санкции обернулись для них гораздо большей проблемой, нежели чем для нас. Сейчас мы не испытываем никаких проблем с комплектацией товаров, которые раньше с легкостью приобретали у западных партнеров. Да, по отдельным категориям супертехнологичных решений мы находимся в поиске замены, но обязательно найдем пути решения этих вопросов», – рассказал министр строительства на пресс-конференции.

Волков отдельно подчеркнул, что в Свердловской области в 2022 году ни один строящийся объект не был заморожен по технологическим причинам. В первую очередь, это касается объектов международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском районе. Все здания, которые готовились к Универсиаде в Екатеринбурге, будут сданы в срок, заявил министр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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