Свердловский минстрой обещает сдать в 2023 году рекордные 3 млн квадратных метров жилья

Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья в 2022 году, несмотря на санкции и экономические сложности, сообщил региональный министр строительства Михаил Волков на пресс-конференции.

По итогам года Средний Урал достиг планки в 2,942 миллиона квадратных метров нового жилья и занял 8-е место в России по этому показателю. Помимо Екатеринбурга, активно жилье строилось в Сысертском, Белоярском, Березовском, Полевском городских округах и Верхней Пышме.

По словам министра, для строительства социальных объектов и улично-дорожной сети активно привлекались федеральные средства по инфраструктурным бюджетным кредитам и программы «Стимул». Также эффективным инструментом признана программа КРТ.

«Сейчас в стадии подготовки находятся 10 проектов КРТ. Из них семь – это территория жилой застройки, где предполагается снос ветхого жилья, два – нежилые объекты, которые утратили актуальность для градостроительства, и один незастроенный земельный участок. Общая площадь для программы КРТ составляет 26 гектаров, а градостроительный потенциал оценивается аж в 736 тысяч квадратных метро. Три пилотных проекта в Екатеринбурге показали правильность выбранной стратегии, которая позволяет в сжатые сроки расселить ветхий фонд», – отметил Михаил Волков.

Чиновник сообщил, что на 2023 год для Свердловской области установлен плановый показатель сдать 2,7 миллиона квадратных метров жилья. «Но поскольку результат текущего года должен быть не ниже предыдущего, мы рассчитываем максимально приблизится к планке в 3 миллиона квадратных метров. Все предпосылки для таких показателей у нас есть», – заявил Волков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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