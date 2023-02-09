В Академическом может появиться Дом ученых, но нужна поддержка Минпросвещения РФ

В Академическом может появиться Дом ученых для проведения научных конференций и образовательных мероприятий. Под эти цели хотят отдать часть здания Института электрофизики УрО РАН на улице Амундсена. Но для того чтобы планы реализовались, нужно разрешение Минпросвещения РФ, в ведении которого находится строение.

Институт электрофизики УрО РАН переехал в здание на Амундсена, 106, в начале 2000-х. Тогда планировалось, что рядом зеркально построят аналогичные помещения для Института теплофизики, а между ними будет располагаться блок общего назначения: трехэтажное здание, в котором разместились бы гардероб, столовая, библиотеки и общественные пространства. Но из-за сложной экономической ситуации 1990-х и начала 2000-х Институт теплофизики на Амундсена так и остался в планах, а блок общего назначения сейчас эксплуатируется лишь частично и требует капитального ремонта. Хотя трехэтажное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров имеет несколько круглых залов, кабинеты, просторные холлы для мероприятий. Но нужен капитальный ремонт и замена кровли.

УрО РАН выступило с инициативой создать на базе этого блока Дом ученых, где могли бы на конференциях и других мероприятиях встречаться сотрудники всех научных институтов, расположенных в Академическом, а также проходили бы мероприятия для школьников и жителей района.

«Уральский дом ученых – это рабочее название. Полное – Центр развития науки и образования. В России объявлено десятилетие науки и технологий, в рамках которого стоит задача привлечения в науку талантливой молодежи, повышение доступности информации о достижении науки. И Дом ученых мог бы способствовать этим целям, – рассказал сегодня заместитель председателя по научно-организационной работе УрО РАН, директор Института электрофизики УрО РАН, член-корреспондент РАН Станислав Чайковский на выездном заседании депутатской группы ЕГД по развитию Академического. – Географически предполагаемый Дом ученых как раз находится в самом центре научной деятельности Академического. Рядом все институты УрО РАН, рядом дома, где получили квартиры и живут молодые ученые. Мы бы хотели, чтобы учреждение стало центром развития научной, научно-популярной, инновационной политики. Среди задач – проведение конференций, выставок, семинаров. Открытие высшей школы электроники, то есть выстраивание цепочки – от школьников, студентов – к научным кадрам».

Ранее проект уже поддержали бывший президент РАН Александр Сергеев, губернатор области Евгений Куйвашев, а зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос. Но позиция Министерства науки РФ была выражена сухо и неточно. В том ключе, что вопрос требует проработки, в том числе с точки зрения экономической целесообразности. И на этом пока вопрос застопорился.

Депутаты, которые приняли участие в выездном заседании, предложили еще раз поднять эту тему. В частности, обратиться к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, чтобы он поддержал проект и обратил на него внимание федеральных властей, поскольку ни муниципалитет, ни область не могут принимать такое решение и финансировать ремонт здания, находящегося на балансе Минпросвещения.

Глава администрации Академического района Николай Смирнягин рассказал, что совместно с АО СЗ «РСГ-Академическое» рассматривали вопрос ремонта здания. Была проделана предварительная проектная работа, сделаны эскизы возможной внутренней отделки помещений, прикинута смета. Девелопер готов поддержать создание Дома ученых, если будет разрешение Федерации.

«Район Академический только сейчас получил официальное название, но негласно он был академическим районом еще в конце прошлого столетия. Основу района составляли научные институты, которые были созданы еще в те времена. И отчасти саму идею создания Академического, а на его базе – Наукограда, – мы черпали оттуда, – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Здание [которое УрО РАН предлагает использовать как Дом ученых] создавалось еще в советское время. На первом этапе мы планируем убрать существенные недостатки в конструкции здания, которые не позволяют его сегодня эксплуатировать. Речь, в первую очередь, о кровле, которая течет. Но есть планы и по совершенствованию внутреннего состояния. В дальнейшем мы предлагаем УрО РАН расширить функционал, чтобы не только ученые тут обсуждали узкие вопросы, но чтобы в Академическом появилась площадка федерального значения».

Напомним, в последние годы Академический развивается в концепции Наукограда. В районе планируют растить кадры для науки, начиная с детсадов и школ. Сегодня многие образовательные учреждения здесь имеют углубленную направленность: дети дополнительно изучают химию, биологию, инженерные науки, есть класс МГИМО и так далее. В планах девелопера – начать здесь строительство медицинского кластера, который станет частью Наукограда наряду с пятью научными институтами и IT-кластером.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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